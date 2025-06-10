Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области с 1 июня 2025 коснулось жителей Измаила, сообщает Politeka.

Изменились цены на централизованное водоснабжение и водоотвод Соответствующее решение №431 принял исполнительный комитет Измаильского городского совета еще 28 мая, о чем сообщает издание «Интент».

Коммунальное предприятие "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" заранее предупредило о намерении тарифного пересмотра. С июня будут действовать новые цены: водоснабжение подорожает с 27,5гривен до 34,3 гривен за кубометр (+24,7%), а водоотвод — с 33,4 грн. до 42,3 грн. (+26,6%).

Для жителей многоэтажек тарифы на холодную воду с использованием внутридомовых систем возрастут с 28,1 до 35,1 грн, а на водоотвод — с 33,8 до 42,9 грн.

В Водоканале объясняют повышение стоимости услуг значительным ростом стоимости на электроэнергию, расходные материалы и необходимостью корректировки фонда оплаты труда. В то же время, предприятие обязано донести обновленную информацию до потребителей и учесть мнение общины.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вызвало оживленное обсуждение среди горожан, ведь в последний раз цены пересматривались только год назад — в июне 2024 года.

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