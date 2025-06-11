Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві українці можуть отримати кожного дня, крім вихідних днів, у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрила благодійна організація Карітас.
Допомогу можна отримати у вигляді повноцінних обідів протягом 30 днів. Їжа видається щодня, крім вихідних, з 13:00 до 14:00 біля гуманітарного офісу.
Меню різноманітне і змінюється щодня. Проєкт прагне зруйнувати стереотипи про безкоштовне харчування — тут смачно, людяно й гідно.
Хто може отримати допомогу
Абонемент на безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надається тим переселенцям, які належать до однієї з таких категорій:
- багатодітні родини;
- вагітні та жінки, які годують дітей віком до 2 років;
- особи з тяжкими захворюваннями;
- люди з інвалідністю I–II групи;
- самотні люди літнього віку (60+);
- одинокі матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей.
Як отримати абонемент
Для реєстрації потрібно звернутися особисто за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1.
Із собою необхідно мати оригінали документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код (ІНН);
- довідку ВПО;
- документ, що підтверджує належність до вразливої категорії.
Якщо ви відповідаєте критеріям — не зволікайте з реєстрацією та скористайтеся можливістю отримувати смачну і якісну допомогу від "Карітас".
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