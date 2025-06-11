Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве можно получить в виде полноценных обедов в течение 30 дней.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве украинцы могут получить каждый день, кроме выходных дней, в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла благотворительная организация Каритас.

Помощь можно получить в виде полноценных обедов в течение 30 дней. Еда выдается каждый день, кроме выходных, с 13:00 до 14:00 возле гуманитарного офиса.

Меню многообразно и меняется каждый день. Проект стремится разрушить стереотипы о бесплатном питании – здесь вкусно, человечно и достойно.

Кто может получить помощь

Абонемент на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляется тем переселенцам, которые относятся к одной из следующих категорий:

многодетные семьи;

беременные и женщины, кормящие детей младше 2 лет;

лица с тяжелыми заболеваниями;

люди с инвалидностью I–II группы;

одинокие люди пожилого возраста (60+);

одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей.

Как получить абонемент

Для регистрации нужно обратиться лично по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1.

С собой необходимо иметь оригиналы документов:

паспорт;

идентификационный код (ИНН);

справку ВПЛ;

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории.

Если вы отвечаете критериям - не медлите с регистрацией и воспользуйтесь возможностью получать вкусную и качественную помощь от "Каритас".

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