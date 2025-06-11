Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве украинцы могут получить каждый день, кроме выходных дней, в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыла благотворительная организация Каритас.
Помощь можно получить в виде полноценных обедов в течение 30 дней. Еда выдается каждый день, кроме выходных, с 13:00 до 14:00 возле гуманитарного офиса.
Меню многообразно и меняется каждый день. Проект стремится разрушить стереотипы о бесплатном питании – здесь вкусно, человечно и достойно.
Кто может получить помощь
Абонемент на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляется тем переселенцам, которые относятся к одной из следующих категорий:
- многодетные семьи;
- беременные и женщины, кормящие детей младше 2 лет;
- лица с тяжелыми заболеваниями;
- люди с инвалидностью I–II группы;
- одинокие люди пожилого возраста (60+);
- одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей.
Как получить абонемент
Для регистрации нужно обратиться лично по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1.
С собой необходимо иметь оригиналы документов:
- паспорт;
- идентификационный код (ИНН);
- справку ВПЛ;
- документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории.
Если вы отвечаете критериям - не медлите с регистрацией и воспользуйтесь возможностью получать вкусную и качественную помощь от "Каритас".
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