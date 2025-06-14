Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області спричинило значне обурення серед місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Зокрема, у селі Вільне, що входить до складу Губининської громади, тариф на водопостачання зріс у шість разів — з квітня вартість одного кубометра води сягнула 78 гривень.

Місцеві мешканці не розуміють, за що платять таку високу ціну, адже вода, на їхню думку, не відповідає жодним санітарним нормам — її не можна використовувати навіть для поливу городів. Водночас у рахунках зазначено, що вода нібито відповідає всім стандартам.

У комунальному підприємстві пояснюють різке цінове збільшення високою заборгованістю населення, адже лише третина споживачів платить регулярно, а загальна сума боргів перевищила 100 тисяч гривень. Місцева влада визнає проблеми з якістю води, але зазначає, що останнє підвищення цін відбулося три роки тому, а з того часу витрати на електроенергію зросли на 200%.

Обурені жителі вже подали офіційне звернення до сільради з вимогою детальних пояснень щодо збільшення цін. Голова громади Петро Єременко пообіцяв зібрати бюджетну комісію і намагатиметься вирішити ситуацію в межах закону.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області викликало серйозне занепокоєння серед населення, яке чекає на прозорі відповіді та дієві кроки з боку влади.

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