Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области повлекло за собой значительное возмущение среди местных жителей, сообщает Politeka.

В частности, в селе Вольное, входящем в состав Губининского общества, тариф на водоснабжение вырос в шесть раз — с апреля стоимость одного кубометра воды достигла 78 гривен.

Местные жители не понимают, за что платят столь высокую цену, ведь вода, по их мнению, не отвечает никаким санитарным нормам — ее нельзя использовать даже для полива огородов. В то же время, в счетах указано, что вода якобы соответствует всем стандартам.

В коммунальном предприятии объясняют резкое ценовое увеличение высокой задолженностью населения, ведь только треть потребителей платит регулярно, а общая сумма долгов превысила 100 тысяч гривен. Местные власти признают проблемы с качеством воды, но отмечают, что последнее повышение цен произошло три года назад, а с тех пор затраты на электроэнергию выросли на 200%.

Возмущенные жители уже подали официальное обращение в сельсовет с требованием подробных объяснений по увеличению цен. Глава общины Петр Еременко пообещал собрать бюджетную комиссию и постарается разрешить ситуацию в рамках закона.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вызвало серьезную обеспокоенность среди населения, которое ожидает прозрачных ответов и действенных шагов со стороны властей.

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