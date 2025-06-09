Відключення газу в Дніпрі проводяться для забезпечення безпеки та якості газопостачання у місті.

Відключення газу в Дніпрі у червні відбудеться на кількох вулицях міста через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба компанії «Газмережі».

Фахівці Дніпровської філії ТОВ «Газмережі» тимчасово припинять розподіл природного газу за такими адресами:

10.06— пров. Шевченка, 4 та с/т Шиянка, будинки 13, 19, 26-28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143;

11 червня — вулиця Вознесенська, 50;

17 числа — вул. Широка, 112, 153, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 173а;

18 червня — вулиця Старої Межі, 1, 3, 12, 13, Кобзарська, 12, 16-19, пр. Свободи, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 247, 249, 261, 263, 263а, 275б;

20 числа — вул. Байдаківська, 2, 10, 12, 14, Деревлянська, 1, 3/5, 4, 6-9, 11, провулок Свободи, 97-141 (з деякими номерами);

24-го — вулиця Океанська, 1-4, 6-8, 10, 12.

Після завершення робіт газопостачання буде відновлено. Для цього мешканцям необхідно надати доступ до кожного помешкання, підключеного до газопостачання.

У компанії «Газмережі» наголошують, що подача газу без попереднього огляду і перевірки обладнання на герметичність заборонена. Це передбачено Правилами технічної експлуатації систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики України №402 від 21 жовтня 2024 року.

Відключення газу в Дніпрі проводяться для забезпечення безпеки та якості газопостачання у місті. Мешканцям радять бути уважними і слідкувати за офіційними повідомленнями компанії.

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