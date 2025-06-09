Отключения газа в Днепре производятся для обеспечения безопасности и качества газоснабжения в городе.

Отключение газа в Днепре в июне произойдет на нескольких улицах города из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба компании «Газсети».

Специалисты Днепровского филиала ООО «Газсети» временно прекратят распределение природного газа по следующим адресам:

10.06 – пер. Шевченко, 4 и с/т Шиянка, дома 13, 19, 26-28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 3 143;

11 июня - улица Вознесенская, 50;

17 числа – ул. Широкая, 112, 153, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 173а;

18 июня - улица Старой Границы, 1, 3, 12, 13, Кобзарская, 12, 16-19, пр. Свободы, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 247, 249, 261, 263, 263а, 275б;

20 числа – ул. Байдаковская, 2, 10, 12, 14, Деревлянская, 1, 3/5, 4, 6-9, 11, переулок Свободы, 97-141 (с некоторыми номерами);

24-го - улица Океанская, 1-4, 6-8, 10, 12.

После завершения работ газоснабжение будет возобновлено. Для этого жителям необходимо предоставить доступ к каждому помещению, подключенному к газоснабжению.

В компании "Газсети" отмечают, что подача газа без предварительного осмотра и проверки оборудования на герметичность запрещена. Это предусмотрено Правилами технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики №402 от 21 октября 2024 года.

Отключения газа в Днепре производятся для обеспечения безопасности и качества газоснабжения в городе. Жителям советуют быть внимательными и следить за официальными сообщениями компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: где выдают горячие обеды.

Також Politeka написала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепре: украинцам помогут оплатить аренду жилья, куда обращаться.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре: где в городе предоставляется одежда, обувь и средства гигиены.