Для отримання додаткової інформації про гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області можна звернутися до офіційних представників.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стала частиною нового проєкту «Допомога прифронтовим домогосподарствам», який реалізується у партнерстві з World Food Programme, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, що через війну втратили можливість вести сільське господарство і заробляти на життя, але готові працювати на землі.

Проєкт охоплює території Великоолександрівської громади Херсонщини, а також Первомайської та Шевченківської громад Миколаївщини, де мешканці можуть отримати набори для агровиробництва або грошову підтримку.

Крім матеріальної підтримки, домогосподарства, відібрані в межах проєкту, пройдуть спеціалізовані тренінги з ведення сільського господарства та ефективного використання ресурсів. У Херсонській та Миколаївській областях також доступні аналогічні варіанти.

«Допомога прифронтовим домогосподарствам» є важливим кроком у підтримці вразливих верств населення, включно з пенсіонерами, для яких це — шанс повернутися до нормального життя. Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням.