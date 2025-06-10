Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стала частиною нового проєкту «Допомога прифронтовим домогосподарствам», який реалізується у партнерстві з World Food Programme, повідомляє Politeka.
Ініціатива спрямована на підтримку людей, що через війну втратили можливість вести сільське господарство і заробляти на життя, але готові працювати на землі.
Проєкт охоплює території Великоолександрівської громади Херсонщини, а також Первомайської та Шевченківської громад Миколаївщини, де мешканці можуть отримати набори для агровиробництва або грошову підтримку.
Крім матеріальної підтримки, домогосподарства, відібрані в межах проєкту, пройдуть спеціалізовані тренінги з ведення сільського господарства та ефективного використання ресурсів. У Херсонській та Миколаївській областях також доступні аналогічні варіанти.
«Допомога прифронтовим домогосподарствам» є важливим кроком у підтримці вразливих верств населення, включно з пенсіонерами, для яких це — шанс повернутися до нормального життя. Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням.
Для отримання додаткової інформації про гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області звертайтесь до офіційних представників проєкту та партнерів.
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