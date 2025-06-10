Для получения дополнительной информации о гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области можно обратиться к официальным представителям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области стала частью нового проекта «Помощь прифронтовым домохозяйствам», реализуемым в партнерстве с World Food Programme, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, которые из-за войны потеряли возможность вести сельское хозяйство и зарабатывать на жизнь, но готовы работать на земле.

Проект охватывает территории Великоалександровского общества Херсонщины, а также Первомайской и Шевченковской общин Николаевщины, где жители могут получить наборы для агропроизводства или денежную поддержку.

Помимо материальной поддержки домохозяйства, отобранные в рамках проекта, пройдут специализированные тренинги по ведению сельского хозяйства и эффективному использованию ресурсов. В Херсонской и Николаевской областях доступны аналогичные варианты.

«Помощь прифронтовым домохозяйствам» является важным шагом в поддержке уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, для которых это шанс вернуться к нормальной жизни. Подробнее о программе можно узнать по ссылке .