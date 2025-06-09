Відключення газу в Київській області є вимушеним заходом, спрямованим на підвищення безпеки та надійності газових мереж.

Відключення газу в Київській області заплановано одразу в кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

У червні 2025 року мешканці Білої Церкви, а також Вишгородського й Васильківського районів мають підготуватись до тривалого припинення газопостачання. Як повідомляють регіональні філії ТОВ «Газмережі», причиною є проведення технічного обслуговування, реконструкції та ремонтних робіт на газових мережах.

Так, у місті Біла Церква 10.06 з 09:00 до 17:00 без газу залишаться мешканці багатоквартирних будинків за адресами: вул. Молодіжна, 6 та вул. Архипа Люльки, 53. Після завершення робіт розподіл газу буде поступово відновлено.

У Вишгородському районі з 2 по 13 червня відключення торкнуться села Ясногородка, КСТ «Жовтень», села Новосілки, СТ «Хімік» і СТ «Жемчужина». Роботи проводяться на газопроводах середнього та низького тиску.

Водночас мешканці села Пришивальня Васильківського району з 9 по 13 червня також залишаться без газопостачання у зв’язку з ремонтом на середньому тиску.

Фахівці наголошують на важливості дотримання правил безпеки: необхідно перекрити крани на газових приладах та не вмикати їх до завершення робіт.

Відключення газу в Київській області — вимушений захід, спрямований на підвищення безпеки та надійності газових мереж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: кому готуватися до удару по гаманцю

Також Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі: що змінилося для пасажирів

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Києві: список вулиць, де не можна буде проїхати