Отключение газа в Киевской области является вынужденной мерой, направленной на повышение безопасности и надежности газовых сетей.

Отключение газа в Киевской области запланировано сразу в нескольких населённых пунктах, сообщает Politeka.

В июне 2025 г. жители Белой Церкви, а также Вышгородского и Васильковского районов должны подготовиться к длительному прекращению газоснабжения. Как сообщают региональные филиалы ООО "Газсети", причиной является проведение технического обслуживания, реконструкции и ремонтных работ на газовых сетях.

Так, в городе Белая Церковь 10.06 с 09:00 до 17:00 без газа останутся жильцы многоквартирных домов по адресу ул. Молодежная, 6 и ул. Архипа Люльки, 53. После завершения работ распределение газа будет постепенно восстановлено.

В Вышгородском районе со 2 по 13 июня отключения коснутся села Ясногородка, КСО «Октябрь», села Новоселки, СТ «Химик» и СТ «Жемчужина». Работы производятся на газопроводах среднего и низкого давления.

В то же время, жители села Пришивальня Васильковского района с 9 по 13 июня также останутся без газоснабжения в связи с ремонтом на среднем давлении.

Специалисты отмечают важность соблюдения правил безопасности: необходимо перекрыть краны на газовых приборах и не включать их до завершения работ.

Отключение газа в Киевской области — вынужденная мера, направленная на повышение безопасности и надежности газовых сетей.

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