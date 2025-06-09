Відключення газу в Тернопільській області є частиною планових заходів, спрямованих на підтримку безпеки та надійності газопостачання у регіоні.

Відключення газу в Тернопільській області торкнеться мешканців Борсуківської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Як інформує Лановецька дільниця Шумського УЕГГ Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», у період з 10 по 12 червня 2025 року відбудеться планове припинення газопостачання у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на газорозподільних пунктах.

Тимчасові незручності очікують споживачів одразу в дев’яти населених пунктах громади. Газу не буде в селах: Нападівка, Борсуки, Синівці, Борщівка, Великі Кусківці, Передмірка, Снігурівка, Мала Снігурівка та Манево.

Газовики просять мешканців бути уважними та заздалегідь підготуватися до перерви в постачанні блакитного палива. Рекомендується перекрити крани на газових приладах і опусках перед ними, а також подбати про наявність альтернативних джерел енергії для приготування їжі чи нагрівання води.

Важливо зазначити, що відключення газу в Тернопільській області є частиною планових заходів, спрямованих на підтримку безпеки та надійності газопостачання у регіоні.

Проведення технічного обслуговування – необхідна умова для уникнення аварійних ситуацій у майбутньому. Газові служби дякують за розуміння та закликають до обережності під час виконання робіт.

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