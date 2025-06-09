Отключение газа в Тернопольской области является частью плановых мер, направленных на поддержание безопасности и надежности газоснабжения в регионе.

Отключение газа в Тернопольской области коснется жителей Борсуковской территориальной громады, сообщает Politeka.

Как сообщает Лановецкий участок Шумского УЭГХ Тернопольского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», в период с 10 по 12 июня 2025 года состоится плановое прекращение газоснабжения в связи с проведением профилактических работ на газораспределительных пунктах.

Временные неудобства ожидают потребителей сразу в девяти населенных пунктах. Газа не будет в селах: Нападовка, Барсуки, Сыновцы, Борщевка, Большие Кусковцы, Предмерка, Снегиревка, Малая Снегиревка и Манево.

Газовики просят жителей быть внимательными и заранее подготовиться к перерыву в снабжении голубым топливом. Рекомендуется перекрыть краны на газовых приборах и опусках перед ними, а также позаботиться о наличии альтернативных источников энергии для приготовления пищи или нагрева воды.

Важно отметить, что отключение газа в Тернопольской области является частью плановых мер, направленных на поддержание безопасности и надежности газоснабжения в регионе.

Проведение технического обслуживания – необходимое условие во избежание аварийных ситуаций в будущем. Газовые службы благодарят за понимание и призывают к осторожности во время выполнения работ.

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