Відключення світла в Одеській області є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж у майбутньому.

10 червня 2025 року заплановане відключення світла в Одеській області, повідомляє Politeka.

Зокрема йдеться про Чорноморську міську територіальну громаду. За інформацією АТ "ДТЕК", електропостачання призупинять через проведення профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності мереж та недопущення аварій.

Електрику відключать у трьох населених пунктах громади – Чорноморську, Молодіжному та Олександрівці. Роботи триватимуть з 08:00 до 20:00.

У місті Чорноморськ без електроенергії залишаться мешканці таких вулиць: 9 Мікрорайон, 1-го Травня, Бугово, Вишнева, Восьмого Березня, Данченка, Захисників України, Ізмаїльська, Лазурна, Лугова, Морська, Набережна, Олександрійська, Паркова, Парусна, Перемоги, Південна, Приморська, Радісна, Садова, Середня, Тіниста, Торгова, Шевченка, Шума Віталія, а також провулки Зелений, Олександрійський, Сонячний і просп. Миру.

У Молодіжному тимчасово припинять електропостачання на вул. Васильковій, Заводській, Корабельній, Лазурній, Луговій, Парусній, Шевченка та у пров. Верхньому.

Жителі Олександрівки без світла залишаться на 30+ вулицях, зокрема: Абрикосовій, Арнаутській, Грецькій, Набережній, Незалежності, Судноремонтній, Центральній, Шевченка та низці провулків.

У разі запитань радять звертатися до кол-центру АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" за телефонами або e-mail.

Відключення світла в Одеській області є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж у майбутньому.

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