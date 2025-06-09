Отключение света в Одесской области необходимы для обеспечения стабильной работы электросетей в будущем.

10 июня 2025 запланировано отключение света в Одесской области, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о Черноморской городской территориальной общине. По информации АО "ДТЭК", электроснабжение приостановят из-за проведения профилактических работ, направленных на повышение надежности сетей и недопущение аварий.

Электрику отключат в трех населенных пунктах общины – Черноморске, Молодежном и Александровке. Работы продлятся с 08:00 до 20:00.

В городе Черноморск без электроэнергии останутся жители таких улиц: 9 Микрорайон, 1 Мая, Бугово, Вишневая, Восьмого Марта, Данченко, Защитников Украины, Измаильская, Лазурная, Луговая, Морская, Набережная, Александрийская, Парковая, Парусная, Парусная, Парусная, Средняя, ​​Тенистая, Торговая, Шевченко, Шума Виталия, а также переулки Зеленый, Александрийский, Солнечный и просп. Мира.

В Молодежном временно прекратят электроснабжение на ул., Заводской, Корабельной, Лазурной, Луговой, Парусной, Шевченко и в пер.

Жители Александровки без света останутся на 30+ улицах, в том числе: Абрикосовой, Арнаутской, Греческой, Набережной, Независимости, Судоремонтной, Центральной, Шевченко и ряде переулков.

В случае вопросов советуют обращаться в колл-центр АО "ДТЭК Одесские Электросети" по телефонам или e-mail.

Отключение света в Одесской области необходимы для обеспечения стабильной работы электросетей в будущем.

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