Новий графік транспорту в Тернополі дозволить мешканцям зручніше добиратися до ключових локацій міста в щоденному режимі.

З 25 червня запроваджується новий графік транспорту в Тернополі, повідомляє Politeka.

Йдеться про оновлену мережу автобусних маршрутів, затверджена виконкомом міськради. Зміни розробила спеціальна робоча група, враховуючи звернення містян, аналіз трафіку та нові потреби пасажирів.

Маршрутка №11 курсуватиме без заїзду на Пирогова і Гоголя, покращуючи доступ до Політехнічного університету. Маршрут №15 розділили на два — №15 та №25 — для кращого сполучення масивів Сонячний і Східний. №21 отримає більше автобусів до ТРЦ «Подоляни» та дитячої лікарні.

Напрямок №24 змінено для покращення сполучення мікрорайону Новий Світ із вул. Текстильною. №35 тепер проходитиме біля міської лікарні №2, також збільшено кількість транспорту. Сезонний маршрут №33 діятиме до 15 жовтня.

Окрім цього, запускаються три нові напрямки: №39 з’єднає мікрорайон Північний з ринком та автовокзалом, №40 — центр з міським кладовищем у Підгородньому, №42 — лікарню №3 з управлінням соцзахисту та Пенсійним фондом.

Новий графік транспорту в Тернополі дозволить мешканцям зручніше добиратися до ключових локацій міста в щоденному режимі.

Завдяки оновленню маршрути стануть більш комфортними та врахують потреби різних районів Тернополя.

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