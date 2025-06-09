Новый график транспорта в Тернополе позволит жителям удобнее добираться в ключевые локации города в ежедневном режиме.

С 25 июня вводится новый график транспорта в Тернополе, сообщает Politeka.

Речь идет об обновленной сети автобусных маршрутов, утвержденной исполкомом горсовета. Изменения разработала специальная рабочая группа, учитывая обращение горожан, анализ трафика и потребности пассажиров.

Маршрутка №11 будет курсировать без заезда на Пирогова и Гоголя, улучшая доступ в Политехнический университет. Маршрут №15 разделили на два — №15 и №25 для лучшего сочетания массивов Солнечный и Восточный. №21 получит больше автобусов в ТРЦ «Подоляны» и детскую больницу.

Направление №24 изменено для улучшения сообщения микрорайона Новый Свет с ул. Текстильная. №35 будет теперь проходить возле городской больницы №2, также увеличено количество транспорта. Сезонный маршрут №33 будет действовать до 15 октября.

Кроме этого, запускаются три новых направления: №39 соединит микрорайон Северный с рынком и автовокзалом, №40 – центр с городским кладбищем в Подгородном, №42 – больницу №3 с управлением соцзащиты и Пенсионным фондом.

Новый график транспорта в Тернополе позволит жителям удобнее добираться в ключевые локации города в ежедневном режиме.

Благодаря обновлению маршруты станут более комфортными и учтут потребности разных районов Тернополя.

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