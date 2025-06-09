Жиителів просять поставитися з розумінням до тимчасового відключення води у Вінниці.

У зв’язку з проведенням планових і аварійних робіт відбудеться тимчасове відключення води у Вінниці, повідомляє Politeka.

Комунальні служби попереджають мешканців про відсутність водопостачання й електроенергії за низкою адрес. Зокрема, КП «Вінницяоблводоканал» здійснює ремонт водогонів на таких вулицях: Пирогова, 55; І. Богуна, 44; Гніванське шосе, 3; Батозька (біля ГСК «Зірка»). Подачу води буде відновлено одразу після завершення робіт.

Крім того, у КП «Вінницяміськтеплоенерго» повідомили про припинення гарячого водопостачання за адресами: вул. Пирогова, 67-А; О. Довженка, 40, 73-А. З 9 по 11 червня гаряча вода буде відсутня також на вулицях: Ю. Клена, 1, 5, 12, 18, 22; П. Тичини, 11, 13, 21; М. Зерова, 12. Причина — ремонт тепломережі на вул. Лебединського, 13.

Через роботи на котельні відсутнє гаряче водопостачання до 23 червня за адресою: вул. О. Антонова, 27. Енергетики також попередили про профілактичні відключення електропостачання в деяких районах міста.

У разі виникнення питань мешканцям радять звертатися до гарячих ліній відповідних служб.