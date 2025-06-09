Жителей просят отнестись с пониманием к временному отключению воды в Виннице.

В связи с проведением плановых и аварийных работ произойдет временное отключение воды в Виннице, сообщает Politeka.

Коммунальные службы предупреждают жителей об отсутствии водоснабжения и электроэнергии по ряду адресов. В частности, КП «Винницаоблводоканал» осуществляет ремонт водопроводов на следующих улицах: Пирогова, 55; И. Богуна, 44; Гниванское шоссе, 3; Ботожская (возле ГСК «Звезда»). Подача воды будет возобновлена ​​сразу после завершения работ.

Кроме того, в КП "Винницагортеплоэнерго" сообщили о прекращении горячего водоснабжения по адресам: ул. Пирогова, 67-А; О. Довженко, 40, 73-А. С 9 по 11 июня горячая вода будет отсутствовать также на улицах Ю. Клена, 1, 5, 12, 18, 22; П. Тычины, 11, 13, 21; М. Зерова, 12. Причина – ремонт теплосети на ул. Лебединского, 13.

Из-за работ на котельной отсутствует горячее водоснабжение до 23 июня по адресу: ул. О. Антонова, 27. Энергетики также предупредили о профилактических отключениях электроснабжения в некоторых районах города.

В случае возникновения вопросов жителям советуют обращаться в горячие линии соответствующих служб.