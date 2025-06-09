Містянам радять стежити за оновленнями, адже подальше відключення води в Харкові можливе і за іншими адресами.

Із 9 по 15 червня відбудеться відключення води в Харкові за кількома адресами, повідомляє Politeka.

Усе через планові роботи на внутрішньобудинкових системах гарячого водопостачання, інформує КП "ХТМ", відповідальне за обслуговування теплових мереж міста.

Зокрема, гарячу воду тимчасово відключено у будинку №33 по вул. Валентинівській. Роботи охоплюють під’їзд №4, квартири з 109 по 144. Також без постачання залишилися мешканці будинку №11 по вул. Познанській – у під’їзді №1, зокрема у квартирах №1, 4, 7, 10 та 13.

Причина – виявлені дефекти у внутрішньобудинковій системі, що потребують технічного втручання.

Фахівці вже розпочали роботи 9 червня. Завершити усі необхідні ремонтні заходи планують до 18:00 15 червня. КП "ХТМ" просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Відновлення подачі води відбудеться одразу після усунення виявлених несправностей.

Після завершення ремонту система буде перевірена на справність і безпечність, що є обов’язковим кроком перед відновленням подачі послуги.

Містянам радять стежити за оновленнями, адже подальше відключення води в Харкові можливе і за іншими адресами.

Також жителів просять своєчасно перевіряти крани та уникати використання систем гарячого водопостачання до завершення робіт.

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