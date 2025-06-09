Горожанам советуют следить за обновлениями, ведь дальнейшее отключение воды в Харькове возможно и по другим адресам.

С 9 по 15 июня произойдет отключение воды в Харькове по нескольким адресам, сообщает Politeka.

Все из-за плановых работ на внутридомовых системах горячего водоснабжения, сообщает КП "ХТМ", ответственное за обслуживание тепловых сетей города.

В частности, горячая вода временно отключена в доме №33 по ул. Валентиновской. Работы охватывают подъезд №4, квартиры со 109 по 144. Также без снабжения остались жильцы дома №11 по ул. Познанский – в подъезде №1, в том числе в квартирах №1, 4, 7, 10 и 13.

Причина – обнаруженные дефекты во внутридомовой системе, требующие технического вмешательства.

Специалисты уже приступили к работе 9 июня. Завершить все необходимые ремонтные мероприятия планируется к 18:00 15 июня. КП "ХТМ" просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Возобновление подачи воды произойдет сразу же после устранения обнаруженных неисправностей.

После ремонта система будет проверена на исправность и безопасность, что является обязательным шагом перед возобновлением подачи услуги.

Горожанам советуют следить за обновлениями, ведь дальнейшее отключение воды в Харькове возможно и по другим адресам.

Также жителей просят своевременно проверять краны и избегать использования систем горячего водоснабжения до завершения работ.

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