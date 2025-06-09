Відключення газу в Харкові заплановане з 9 по 13 червня у Київському районі міста у зв’язку з проведенням планових робіт на газових мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Харківська філія компанії «Газмережі». Протягом цього періоду тимчасово буде припинено подачу за низкою адрес на вулиці Батумській.

Зокрема, газопостачання відключать у будинках №4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/12, 4/14, 4/27, 4/29-А, 4/29-Б, 4/32, 4/34, 4/45-Б, 4/56, 4/56-А, 4/60, 4/62, а також у будинках 8, 42, 44, 46, 48, 56, 60 та 62. Представники газової компанії закликають мешканців бути обачними й обов’язково перекрити крани перед газовими приладами на час проведення робіт.

Після завершення технічних заходів постачання блакитного палива буде поступово відновлюватися. Утім, для цього необхідно забезпечити безперешкодний доступ до кожного помешкання, аби фахівці змогли провести обстеження внутрішньобудинкових систем.

Подача газу можлива лише після огляду та перевірки на герметичність усіх з’єднань згідно з чинними нормами.

Відключення газу в Харкові проводиться з метою забезпечення безпечної експлуатації мереж та недопущення аварійних ситуацій у майбутньому.