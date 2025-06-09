Відключення світла в Полтавській області проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та покращення якості обслуговування споживачів.

10 червня 2025 року відбудуться відключення світла в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Скороходівська селищна рада.

Торкнеться це ряду населених пунктів Полтавського району.

Енергетики виконуватимуть капітальний ремонт, технічне обслуговування та усунення зауважень споживачів відповідно до плану робіт. Відключення охоплять десятки вулиць у таких населених пунктах:

Смт. Скороходове та смт. Чутове

Місто Кременчук

Села Вільна Терешківка, Нова Знам’янка, Піщане, Потоки, Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне, Майбородівка

Орієнтовний час відсутності електрики — з 08:00 до 20:00. Конкретний перелік вулиць і адрес, де можливі перебої, можна переглянути на офіційному сайті громади або дізнатися у контактному центрі АТ «Полтаваобленерго».

Причини обмежень:

капітальні ремонти мереж,

технічне обслуговування,

усунення звернень мешканців.

Рекомендуємо жителям заздалегідь підготуватись: зарядити мобільні пристрої, запастися водою та перевірити роботу автономних джерел живлення (якщо є).

Планові відключення світла в Полтавській області проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та покращення якості обслуговування споживачів.

У разі змін у графіку просять слідкувати за офіційними повідомленнями АТ «Полтаваобленерго» або Скороходівської селищної ради.

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