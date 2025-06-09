Отключения света в Полтавской области производятся с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей.

10 июня 2025 г. произойдут отключения света в Полтавской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Скороходовский поселковый совет.

Коснется это ряд населенных пунктов Полтавского района.

Энергетики будут выполнять капитальный ремонт, техническое обслуживание и устранение замечаний потребителей в соответствии с планом работ. Отключения охватят десятки улиц в следующих населенных пунктах:

Смт. Скороходово и пгт. Слышный

Город Кременчуг

Села Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Песчаное, Потоки, Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное, Майбородовка

Ориентировочное время отсутствия электричества – с 08:00 до 20:00 . Конкретный перечень улиц и адресов, где возможны перебои, можно посмотреть на официальном сайте общества или узнать в контактном центре АО «Полтаваоблэнерго».

Причины ограничений:

капитальные ремонты сетей,

техническое обслуживание,

устранение обращений жителей.

Рекомендуем жителям заранее подготовиться : зарядить мобильные устройства, запастись водой и проверить работу автономных источников питания (если есть).

Плановые отключения света в Полтавской области производятся с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей.

В случае изменений в графике просят следить за официальными сообщениями АО «Полтаваоблэнерго» или Скороходовского поселкового совета.

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