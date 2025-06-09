10 июня 2025 г. произойдут отключения света в Полтавской области, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Скороходовский поселковый совет.
Коснется это ряд населенных пунктов Полтавского района.
Энергетики будут выполнять капитальный ремонт, техническое обслуживание и устранение замечаний потребителей в соответствии с планом работ. Отключения охватят десятки улиц в следующих населенных пунктах:
Смт. Скороходово и пгт. Слышный
Город Кременчуг
Села Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Песчаное, Потоки, Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное, Майбородовка
Ориентировочное время отсутствия электричества – с 08:00 до 20:00 . Конкретный перечень улиц и адресов, где возможны перебои, можно посмотреть на официальном сайте общества или узнать в контактном центре АО «Полтаваоблэнерго».
Причины ограничений:
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капитальные ремонты сетей,
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техническое обслуживание,
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устранение обращений жителей.
Рекомендуем жителям заранее подготовиться : зарядить мобильные устройства, запастись водой и проверить работу автономных источников питания (если есть).
Плановые отключения света в Полтавской области производятся с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей.
В случае изменений в графике просят следить за официальными сообщениями АО «Полтаваоблэнерго» или Скороходовского поселкового совета.
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