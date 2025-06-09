Подорожчання продуктів фіксується одразу в кількох регіонах України, зокрема у Полтавській, Харківській та Сумській областях, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу «Мінфін», у червні 2025 року спостерігається підвищення вартості на основні товари споживчого кошика — молочну продукцію, бакалію та крупи.

У Полтавській області середня вартість масла «Селянське» 72,5% (200 г) зросла до 117,25 грн, а мінімальна ціна зафіксована в Auchan — 113,90. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) подорожчав на 0,75 — до 61,49, тоді як у Novus він коштує 69,99 гривень. Сметана «Президент» 15% (350 г) також зросла в ціні на 0,50 — до 54,49.

У Харківській області подорожчання продуктів відбувається плавно, але стабільно. Середня вартість гречки сягнула 34,25 гривні за кілограм (+0,15). У мережі «Рост» розцінки на популярні товари варіюються: гречка Holms (800 г) — 41,70, масло «Екстра» 83% (180 г) — 80,41, а сметана «Біла лінія» 20% (200 г) — 39,40 гривень.

На Сумщині ситуація схожа. Масло подорожчало до 117,25 гривень, кефір — до 61,49, а сметана — до 54,49. У місцевому АТБ спостерігаються найвищі розцінки на деякі категорії: масло 82% De Luxe Foods — 158,90, а гречка — 31,30 грн/кг.

Отже, у трьох областях України фіксується незначне, але постійне зростання цін на базові продукти. Це вже відчутно впливає на сімейні бюджети споживачів, особливо в умовах загального підвищення вартості життя.

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