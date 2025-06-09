Подорожание продуктов фиксируется сразу в нескольких регионах Украины, в частности, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Politeka.

Согласно данным портала Минфин , в июне 2025 года наблюдается повышение стоимости на основные товары потребительской корзины - молочную продукцию, бакалея и крупы.

В Полтавской области средняя стоимость масла "Крестьянское" 72,5% (200 г) выросла до 117,25 грн, а минимальная цена зафиксирована в Auchan - 113,90. Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) подорожал на 0,75 — до 61,49, тогда как в Novus он стоит 69,99 гривен. Сметана «Президент» 15% (350 г) также выросла в цене на 0,50 – до 54,49.

В Харьковской области подорожание продуктов происходит плавно, но стабильно. Средняя стоимость гречихи достигла 34,25 гривны за килограмм (+0,15). В сети «Рост» расценки на популярные товары варьируются: гречка Holms (800 г) – 41,70, масло «Экстра» 83% (180 г) – 80,41, а сметана «Белая линия» 20% (200 г) – 39,40 гривен.

На Сумщине ситуация похожая. Масло подорожало до 117,25 гривен, кефир – до 61,49, а сметана – до 54,49. В местном АТБ наблюдаются самые высокие расценки на некоторые категории: масло 82% De Luxe Foods – 158,90, а гречка – 31,30 грн/кг.

Следовательно, в трех областях Украины фиксируется незначительный, но постоянный рост цен на базовые продукты. Это уже ощутимо влияет на семейные бюджеты потребителей, особенно в условиях всеобщего повышения стоимости жизни.

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