Підвищення тарифів на комунальні послуги в трьох областях України стало реальністю у червні 2025 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки вже почали діяти в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У місті Ізмаїл, що в Одеській області, розцінки на водопостачання підвищили на 24,7% — до 34,3 грн/м³, а водовідведення здорожчало на 26,6% — до 42,3 м³. Для мешканців багатоквартирних будинків ціни ще вищі — 35,1 м³ за воду та 42,9 м³ за каналізацію. Основні причини — подорожчання електроенергії та зростання зарплат у сфері ЖКГ.

У Запорізькій області з 1 серпня абоненти КП «Облводоканал» платитимуть 39,45 гривень за кубометр води та 37,68 гривень за стоки. Для підприємств ціну встановлено на рівні 21,79 грн/м³. Варто зазначити, що навіть до цього регіон входив до списку з найвищими тарифами в країні.

У Тернівці на Дніпропетровщині відбулося значне зростання вартості на вивезення побутового сміття. Тепер мешканці сплачуватимуть 422,22 гривні за кубометр твердих відходів та 542,58 грн — за великогабаритні. Щомісячна плата на одну особу зросте до 28,60 грн. Основні чинники — здорожчання пального, послуг полігону і підвищення прожиткового мінімуму.

Підвищення тарифів на комунальні послуги — частина загальноукраїнської тенденції: за рік вартість зросла на 20,1%, особливо на електроенергію (+63,6%). Газ і опалення поки залишаються на колишньому рівні.

Громади, особливо прифронтові та соціально вразливі, вже відчувають додаткове навантаження на свої бюджети.

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