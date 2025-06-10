Повышение тарифов на коммунальные услуги в трех областях стало реальностью в июне 2025 года, сообщает Politeka.

Новые цены уже начали действовать в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В городе Измаил Одесской области расценки на водоснабжение повысили на 24,7% — до 34,3 грн/м³, а водоотвод подорожал на 26,6% — до 42,3 м³. Для жителей многоквартирных домов цены еще выше – 35,1 м³ за воду и 42,9 м³ за канализацию. Основные причины — удорожание электроэнергии и рост зарплат в сфере ЖКХ.

В Запорожской области с 1 августа абоненты КП "Облводоканал" будут платить 39,45 гривен за кубометр воды и 37,68 гривен за стоки. Для предприятий цена установлена ​​на уровне 21,79 грн/м³. Следует отметить, что даже до этого регион входил в список с высокими тарифами в стране.

В Терновке на Днепропетровщине произошел значительный рост стоимости на вывоз бытового мусора. Теперь жители будут платить 422,22 гривны за кубометр твердых отходов и 542,58 грн за крупногабаритные. Ежемесячная плата на одного человека вырастет до 28,60 грн. Основные факторы – удорожание горючего, услуг полигона и повышение прожиточного минимума.

Повышение тарифов на коммунальные услуги – часть общеукраинской тенденции: за год стоимость выросла на 20,1%, особенно на электроэнергию (+63,6%). Газ и отопление пока остаются на прежнем уровне.

Общины, особенно прифронтовые и социально уязвимые, уже испытывают дополнительную нагрузку на свои бюджеты.

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