Дефіцит продуктів у Сумах уже фіксують на локальному рівні, адже деяких товарів вже стає менше.

Дефіцит продуктів у Сумах, як і в інших регіонах, уже найближчим часом може виявитися особливо гострим щодо житнього хліба, повідомляє Politeka.

У сезоні-2025/2026 Україна зіткнеться з серйозною нестачею жита — про це попередив директор Спілки “Борошномели України” Родіон Рибчинський. За його словами, на 100% буде спостерігатися дефіцит цієї культури, адже українські аграрії не зацікавлені у її вирощуванні через низьку врожайність — лише 40 ц/га проти 60 ц/га у пшениці.

Уже зараз хлібопекарні змушені використовувати імпортне жито — польське та балтійське. Основну частину нестачи раніше покривала Білорусь, однак після зменшення імпорту ситуація на внутрішньому ринку стала критичною.

Ціна на жито за рік зросла вдвічі — з 6–7 тис. грн до 12–14 тис. грн за тонну. Відповідно подорожчало і житнє борошно: українське — до 18 тис. грн, імпортне — близько 20 тисяч гривень.

Це призведе до суттєвого зростання цін на житній хліб, або ж навіть до його зникнення — багато пекарень просто припинять його виробництво. Дефіцит продуктів у Сумах уже фіксують на локальному рівні: у магазинах житнього хліба стає менше, а ціна на нього невпинно зростає.

Фахівці прогнозують, що лише у сезоні 2026/2027 аграрії повернуться до активнішого вирощування жита, коли ринок адаптується до нових реалій.

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