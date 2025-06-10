Дефицит продуктов в Сумах уже фиксируют на локальном уровне, ведь некоторых товаров становится меньше.

Дефицит продуктов в Сумах, как и в других регионах, уже в ближайшее время может оказаться особенно острым по поводу ржаного хлеба, сообщает Politeka.

В сезоне-2025/2026 Украина столкнется с серьезной нехваткой ржи — об этом предупредил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. По его словам, на 100% будет наблюдаться дефицит этой культуры, ведь украинские аграрии не заинтересованы в ее выращивании из-за низкой урожайности — всего 40 ц/га против 60 ц/га у пшеницы.

Уже сейчас хлебопекарные вынуждены использовать импортную рожь — польскую и балтийскую. Основную часть недостачи ранее покрывала Белоруссия, однако после уменьшения импорта ситуация на внутреннем рынке стала критической.

Цена на рожь за год выросла вдвое - с 6-7 тыс. до 12–14 тыс. грн. грн за тонну. Соответственно подорожала и ржаная мука: украинская – до 18 тыс. грн, импортное – около 20 тыс. грн. гривен.

Это приведет к существенному росту цен на ржаной хлеб, или даже к его исчезновению — многие пекарни просто прекратят его производство. Дефицит продуктов в Сумах уже фиксируют на локальном уровне: в магазинах ржаного хлеба становится меньше, а цена на него постоянно растет.

Специалисты прогнозируют, что только в сезоне 2026/2027 аграрии вернутся к более активному выращиванию ржи, когда рынок адаптируется к новым реалиям.

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