Дефіцит продуктів у Запоріжжі може посилитися, якщо погодні умови й надалі будуть несприятливими.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати серйозною проблемою вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Експерти прогнозують нестачу сезонних фруктів — передусім абрикосів, персиків та черешні. Основні причини — весняні заморозки, які суттєво вдарили по врожаю, скорочення імпорту через логістичні складнощі, а також зростання витрат на добрива і пальне, що підвищує собівартість виробництва.

Аналітики попереджають: ціни на фрукти можуть зрости на 30–50% у порівнянні з минулим роком. Така ситуація вже впливає на асортимент у магазинах. Українцям радять звернути увагу на заморожені чи консервовані аналоги, щоби уникнути різкого зростання витрат на харчування.

Окрім фруктів, дорожчає й інша популярна продукція. Зокрема, картопля нового врожаю вже зросла в ціні на 13% лише за тиждень. Таке зростання є типовим для початку сезону, коли на прилавки надходить молода продукція з обмеженою пропозицією.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі може посилитися, якщо погодні умови й надалі будуть несприятливими, а імпорт — нестабільним. У такому випадку зростання цін на фрукти та овочі стане ще помітнішим у другій половині літа.