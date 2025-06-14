Дефицит продуктов в Запорожье может усугубиться, если погодные условия и дальше будут неблагоприятными.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать серьезной проблемой в ближайшее время, сообщает Politeka.

Эксперты прогнозируют нехватку сезонных фруктов, прежде всего абрикосов, персиков и черешни. Основные причины — весеннее заморозки, существенно ударившие по урожаю, сокращение импорта из-за логистических сложностей, а также рост расходов на удобрения и горючее, что повышает себестоимость производства.

Аналитики предупреждают, что цены на фрукты могут вырасти на 30–50% по сравнению с прошлым годом. Такая ситуация уже оказывает влияние на ассортимент в магазинах. Украинцам советуют обратить внимание на замороженные или консервированные аналоги во избежание резкого роста расходов на питание.

Кроме фруктов, дорожает и другая популярная продукция. В частности, картофель нового урожая уже вырос в цене на 13% всего за неделю. Такой рост типичен для начала сезона, когда на прилавки поступает молодая продукция с ограниченным предложением.

Дефицит продуктов в Запорожье может усилиться, если погодные условия и дальше будут неблагоприятными, а импорт — нестабильным. В таком случае рост цен на фрукты и овощи станет еще заметнее во второй половине лета.