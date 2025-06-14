Подорожчання продуктів у Сумській області свідчить про стабільне зростання цін на основні продукти харчування.

Подорожчання продуктів у Сумській області спостерігається вже кілька тижнів поспіль, повідомляє Politeka.

Серед найбільш помітних змін — зростання цін на популярні молочні продукти та бакалію. За даними порталу «Мінфін», середня вартість масла «Селянське» 72,5% (200 г) станом на 9 червня становить 117,25 грн, що на 0,30 більше, ніж місяць тому. Найдешевше цей товар можна придбати в мережі Auchan — за 113,90, а найдорожче — в Megamarket за 119,40 гривень.

Вартість кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл) зросла до 61,49 грн (+0,75). У той же час, у Novus він коштує 69,99, тоді як в Auchan — 53,90. Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожчала на 0,50 гривень і наразі коштує в середньому 54,49.

Не обійшлося без змін і на ринку бакалії. Гречка в середньому подорожчала на 0,15 — до 34,25 грн/кг. Найнижчу вартість на крупу зафіксовано в Auchan — 29,90, найвищу — в Megamarket (43,20).

Для порівняння, в місцевих супермаркетах АТБ нині встановлено такі ціни:

Масло 82% De Luxe Foods (200 г) — 158,90 гривень

Кефір «Яготинський» 2,5% (0,9 кг) — 53,40

Сметана «Своя лінія» 15% (400 г) — 48,80

Спагеті La Pasta (400 г) — 35,30

Гречка «Розумний вибір» (1 кг) — 31,30

Загалом подорожчання продуктів у Сумській області свідчить про стабільне зростання цін на основні товари харчування, особливо молочну продукцію, що помітно б'є по гаманцях споживачів.

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