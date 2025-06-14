Подорожание продуктов в Сумской области наблюдается уже несколько недель, сообщает Politeka.

Среди наиболее заметных изменений рост цен на популярные молочные продукты и бакалея. По данным портала « Минфин », средняя стоимость масла «Крестьянское» 72,5% (200 г) по состоянию на 9 июня составляет 117,25 грн, что на 0,30 больше месяца назад. Дешевле всего этот товар можно приобрести в сети Auchan — за 113,90, а дороже всего — в Megamarket за 119,40 гривен.

Стоимость кефира «Крестьянский» 2,5% (950 мл) выросла до 61,49 грн (+0,75). В то же время у Novus он стоит 69,99, тогда как у Auchan — 53,90. Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожала на 0,50 гривен и сейчас стоит в среднем 54,49.

Не обошлось без изменений и на рынке бакалеи. Гречка в среднем подорожала на 0,15 – до 34,25 грн/кг. Самая низкая стоимость на крупу зафиксирована в Auchan – 29,90, самая высокая – в Megamarket (43,20).

Для сравнения, в местных супермаркетах АТБ установлены следующие цены:

Масло 82% De Luxe Foods (200 г) - 158,90 гривен

Кефир «Яготинский» 2,5% (0,9 кг) – 53,40

Сметана «Своя линия» 15% (400 г) – 48,80

Спагетти La Pasta (400 г) - 35,30

Гречка «Умный выбор» (1 кг) - 31,30

В целом подорожание продуктов в Сумской области свидетельствует о стабильном росте цен на основные товары питания, особенно молочную продукцию, что заметно сказывается на кошельках потребителей.

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