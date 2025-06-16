Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні доступна у різному вигляді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні надається різними організаціями, проте важливо знати, де саме можна отримати підтримку, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливу інформвцію для ти, хто потребіє підтримки.

Запоріжжя та область

Продуктові та гігієнічні набори

Запис проводиться через телеграм-канал організації Карітас.

Психологічна підтримка

Безкоштовні консультації для дорослих. Запис — через телеграм-бот.

Соціальний догляд удома

Доступний для самотніх людей похилого віку, які мають критичну потребу. Програма охоплює як місцевих жителів, так і ВПО.

Простір підтримки родин

Проводяться освітні, спортивні, навчальні та дозвіллєві заходи. Адреса: просп. Металургів, 1Б. Деталі — у телеграм-каналі.

Дніпро та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається фондом Карітас. Безкоштовно доступні консультації з питань прав людини, соціальних гарантій, оформлення документів і захисту прав вразливих категорій населення.

Зокрема:

Поради щодо опіки, аліментів, житлових і трудових прав;

Супровід внутрішньо переміщених осіб (виплати, компенсації, документи);

Відновлення втрачених документів;

Підтримка при зверненні до поліції або суду.

Полтава та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів здійснюється благодійною організацією Карітас Україна. Проєкт, що реалізується за підтримки міжнародної організації «Людина у скруті», спрямований на розширення доступу до правової допомоги для людей із вразливих соціальних категорій.

У рамках ініціативи створено мобільну юридичну команду, яка надає безоплатні консультації безпосередньо у місцях тимчасового чи постійного проживання осіб, що потребують правової підтримки.

Під час таких виїздів фахівці надають допомогу у вирішенні трудових спорів, відновленні втрачених документів, оформленні статусу ВПО, підготовці звернень щодо соціальних виплат, компенсацій за втрачене житло та отриманні інших видів державної підтримки. Крім того, у Полтавській області пенсіонери можуть отримати індивідуальну правову допомогу в підготовці заяв та документів, необхідних для подання до суду або інших офіційних органів.

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