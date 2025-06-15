Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є реальним шансом залишатися затребуваними та фінансово незалежними, незалежно від віку чи досвіду.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є не винятком, а повноцінною можливістю залишатися активними, бути корисними та заробляти стабільний дохід, повідомляє Politeka.

У місті відкривається все більше вакансій, орієнтованих не лише на молодь, а й на старше покоління.

Так, на одному з текстильних виробництв у Заводському районі зараз шукають стикировщиків та упаковників. Робота не потребує досвіду, всіх охочих навчають на місці. Особливо раді кандидатам віком від 40 до 60 років. Пропонують стабільний графік 5/2, зарплату від 6 000 до 9 000 грн, а також можливість кар’єрного зростання.

У Дніпровському районі потрібен охоронець на об’єкт у центрі міста. Зручна локація, колектив із доброзичливою атмосферою, кімната для відпочинку, офіційне оформлення та зарплата до 20 000 грн.

У Шевченківському районі відкрита ще одна вакансія — вантажник на склад. Підходить навіть тим, хто раніше не мав подібного досвіду. Важливо лише бажання працювати. Пенсіонери тут також у пріоритеті.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі — це реальний шанс залишатися затребуваними та фінансово незалежними, незалежно від віку чи досвіду.

Стабільна зайнятість залишається актуальною для багатьох, а нові вакансії дозволяють знайти підходяще місце кожному.

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