Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине доступна в разном виде.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется разными организациями, однако важно знать, где именно можно получить поддержку, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важную информацию для тех, кто нуждается.

Запорожье и область

Продуктовые и гигиенические наборы

Запись производится через телеграмм-канал организации Каритас.

Психологическая

Бесплатные консультации для взрослых. Запись – через телеграмм-бот .

Социальный уход на дому

Доступный для одиноких пожилых людей, которые имеют критическую потребность. Программа охватывает как местных жителей, так и ВПЛ.

Пространство семей

Проводятся образовательные, спортивные, обучающие и досуговые мероприятия. Адрес: просп. Металлургов, 1Б. Детали - в телеграмм-канале .

Днепр и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется фондом Каритас. Бесплатно доступны консультации по правам человека, социальным гарантиям, оформлению документов и защите прав уязвимых категорий населения.

В частности:

Советы по опеке, алиментам, жилищным и трудовым правам;

Сопровождение внутренне перемещенных лиц (выплаты, компенсации, документы);

Восстановление утраченных документов;

Поддержка при обращении в полицию или суд.

Полтава и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров осуществляется благотворительной организацией Каритас Украина. Проект, реализуемый при содействии международной организации «Человек в затруднении», направлен на расширение доступа к правовой для людей из уязвимых социальных категорий.

В рамках инициативы создана мобильная юридическая команда, которая предоставляет безвозмездные консультации непосредственно в местах временного или постоянного проживания лиц, нуждающихся в правовой поддержке.

Во время таких выездов специалисты оказывают помощь в решении трудовых споров, восстановлении утраченных документов, оформлении статуса ВПЛ, подготовке обращений по поводу социальных выплат, компенсаций за утраченное жилье и получении других видов государственной поддержки.

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