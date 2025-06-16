Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется разными организациями, однако важно знать, где именно можно получить поддержку, сообщает Politeka.net.
Мы собрали важную информацию для тех, кто нуждается.
Запорожье и область
Продуктовые и гигиенические наборы
Запись производится через телеграмм-канал организации Каритас.
Психологическая
Бесплатные консультации для взрослых. Запись – через телеграмм-бот .
Социальный уход на дому
Доступный для одиноких пожилых людей, которые имеют критическую потребность. Программа охватывает как местных жителей, так и ВПЛ.
Пространство семей
Проводятся образовательные, спортивные, обучающие и досуговые мероприятия. Адрес: просп. Металлургов, 1Б. Детали - в телеграмм-канале .
Днепр и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется фондом Каритас. Бесплатно доступны консультации по правам человека, социальным гарантиям, оформлению документов и защите прав уязвимых категорий населения.
В частности:
- Советы по опеке, алиментам, жилищным и трудовым правам;
- Сопровождение внутренне перемещенных лиц (выплаты, компенсации, документы);
- Восстановление утраченных документов;
- Поддержка при обращении в полицию или суд.
Полтава и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров осуществляется благотворительной организацией Каритас Украина. Проект, реализуемый при содействии международной организации «Человек в затруднении», направлен на расширение доступа к правовой для людей из уязвимых социальных категорий.
В рамках инициативы создана мобильная юридическая команда, которая предоставляет безвозмездные консультации непосредственно в местах временного или постоянного проживания лиц, нуждающихся в правовой поддержке.
Во время таких выездов специалисты оказывают помощь в решении трудовых споров, восстановлении утраченных документов, оформлении статуса ВПЛ, подготовке обращений по поводу социальных выплат, компенсаций за утраченное жилье и получении других видов государственной поддержки.
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