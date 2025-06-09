Подорожчання продуктів у Полтавській області поки що не критичне, однак динаміка свідчить про поступове зростання витрат на базові товари.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксували одразу в кількох категоріях споживчого кошика, повідомляє Politeka.

Згідно з оновленими даними порталу «Мінфін», протягом останнього місяця зросли ціни на базові молочні продукти та крупи. Зокрема, середня ціна на масло «Селянське» 72,5% (200 г) сягнула 117,25 грн.

Найдешевше його пропонують в Auchan — 113,90 гривень, а найдорожче — в Megamarket (119,40). У травні середній цінник становив 117,11 грн. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) зріс у ціні на 0,75 і коштує 61,49. У Novus він найдорожчий — 69,99 гривень. Сметана «Президент» 15% (350 г) зросла на 0,50 — нині її середня вартість становить 54,49.

Також зростання помічено на гречану крупу: середня вартість за 1 кг наразі становить 34,25 грн, що на 0,15 більше, ніж місяцем раніше. Найдешевша пропозиція зафіксована в Auchan — 29,90.

Окремо місцеві супермаркети Сільпо пропонують такі ціни: масло «Молокія» 73% (180 г) — 113 гривень, кефір «Ферма» 1% (840 г) — 50,59, сметана 18% (350 г) — 74,99, гречка «Сквирянка» (800 г) — 65,99, макарони La Pasta (400 г) — 39,99.

Подорожчання продуктів у Полтавській області поки що не критичне, однак динаміка свідчить про поступове зростання витрат на базові товари.

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