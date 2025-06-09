Подорожание продуктов в Полтавской области пока не критично, однако динамика свидетельствует о постепенном росте затрат на базовые товары.

Подорожание продуктов в Полтавской области было зафиксировано сразу в нескольких категориях потребительской корзины, сообщает Politeka.

Согласно обновленным данным портала «Минфин», за последний месяц выросли цены на базовые молочные продукты и крупы. В частности, средняя цена на масло «Крестьянское» 72,5% (200 г) достигла 117,25 грн.

Дешевле всего его предлагают в Auchan — 113,90 гривен, а дороже всего — в Megamarket (119,40). В мае средний ценнник составил 117,11 грн. Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) вырос в цене на 0,75 и стоит 61,49. В Novus он самый дорогой – 69,99 гривен. Сметана «Президент» 15% (350 г) выросла на 0,50 — ныне ее средняя стоимость составляет 54,49.

Также рост замечен на гречневую крупу: средняя стоимость за 1 кг составляет 34,25 грн, что на 0,15 больше, чем месяцем ранее. Самое дешевое предложение зафиксировано у Auchan - 29,90.

Отдельно местные супермаркеты Сильпо предлагают такие цены: масло «Молокия» 73% (180 г) — 113 гривен, кефир «Ферма» 1% (840 г) — 50,59, сметана 18% (350 г) — 74,99, гречка «Сквиря9», 650 г (400 г) - 39,99.

Подорожание продуктов в Полтавской области пока не критично, однако динамика свидетельствует о постепенном росте затрат на базовые товары.

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