Місцевих мешканців, які щодня їздять на роботу чи в інших справах, попереджають про обмеження руху у Вінниці.

Обмеження руху у Вінниці торкнуться одразу кількох важливих ділянок, повідомляє Politeka.

Водіям і пішоходам радять бути уважними. Якщо плануєте поїздки центром міста, краще заздалегідь перевірити маршрут.

Обмеження руху у Вінниці з 4 по 27 червня діятимуть на перехресті вулиці Костянтина Василенка та Лялі Ратушної. Причина – реконструкція водогону. Проїзд і прохід обмежать, але обіцяють, що одна смуга для транспорту буде доступна.

У міськраді зазначили, що роботи проводитимуть у такий спосіб, щоби мінімізувати незручності. Ще одне обмеження руху у Вінниці розпочалося з 2 червня і триватиме до кінця місяця. Йдеться про часткове перекриття на Соборній, а саме на відрізку між Театральною та Хлібною.

Комунальники взялися за ремонт дороги, зокрема за вирівнювання трамвайної колії, яка в деяких місцях створювала серйозні проблеми для транспорту.

Через це змінено схеми проїзду тролейбусів. Ті, що обладнані автономним ходом, залишаються на своїх маршрутах. Інші, зокрема номери 3, 9, 13 і 15, тепер курсують через вулиці Київську та Нансена. Власникам авто пропонують об’їжджати зону ремонту через Магістратську.

У міськраді просять жителів поставитися з розумінням до змін і враховувати тимчасові перекриття під час планування щоденних поїздок.

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