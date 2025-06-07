Обмеження руху у Вінницькій області також спрямоване на те, щоб не допустити передчасного руйнування доріг, яке може коштувати бюджету значних витрат на ремонти.

Обмеження руху у Вінницькій області почали діяти з червня і триватимуть до вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Про ситуацію інформують у Вінницькій міській раді, закликавши водіїв дотримуватись регламенту.

Вони стосуються великогабаритного транспорту, який пересувається дорогами загального користування. Такі заходи впроваджено відповідно до рішень місцевої влади задля збереження дорожнього покриття в умовах спеки, коли температура перевищує +28°C.

Зокрема, з 9:00 до 22:00 транспортним засобам масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн заборонено пересуватися автошляхами області. Йдеться саме про період найвищих температур, які можуть призводити до пошкодження конструкцій дорожнього покриття через динамічні навантаження.

Обмеження не поширюються на транспорт, що перевозить небезпечні вантажі, живих тварин і птицю, швидкопсувну продукцію, а також техніку і засоби, задіяні у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Такі винятки передбачені законодавчо, зокрема, відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабміну №879 від 27.06.2007 року (зі змінами).

Обмеження руху у Вінницькій області також спрямоване на те, щоб не допустити передчасного руйнування доріг, яке може коштувати бюджету значних витрат на ремонти.

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