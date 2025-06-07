Ограничение движения в Винницкой области также направлено на то, чтобы не допустить преждевременного разрушения дорог, которые могут стоить бюджету значительных затрат на ремонты.

Ограничения движения в Винницкой области начали действовать с июня и продлятся до сентября 2025 года, сообщает Politeka.

О ситуации информируют в Винницком городском совете, призвав водителей соблюдать регламент.

Они касаются крупногабаритного транспорта, передвигающегося по дорогам общего пользования. Такие мероприятия внедрены в соответствии с решениями местных властей для сохранения дорожного покрытия в условиях жары, когда температура превышает +28°C.

В частности, с 9:00 до 22:00 транспортным средствам массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн запрещено передвигаться по автодорогам области. Речь идет именно о периоде высоких температур, которые могут приводить к повреждению конструкций дорожного покрытия из-за динамических нагрузок.

Ограничения не распространяются на транспорт, перевозящий опасные грузы, живых животных и птицу, скоропортящуюся продукцию, а также технику и средства, задействованные в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Такие исключения предусмотрены законодательно, в частности, в соответствии с Законом Украины «Об автомобильных дорогах», «О дорожном движении», «О местных государственных администрациях» и постановлениями Кабмина №879 от 27.06.2007 года (с изменениями).

Ограничение движения в Винницкой области также направлено на то, чтобы не допустить преждевременного разрушения дорог, которые могут стоить бюджету значительных затрат на ремонты.

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