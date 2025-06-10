Местных жителей, которые ежедневно ездят на работу или по другим делам, предупреждают об ограничении движения в Виннице.

Ограничения движения в Виннице затронут сразу несколько важных участков, сообщает Politeka.

Водителям и пешеходам советуют быть внимательными. Если планируете поездки по центру города, лучше заранее проверить маршрут.

Ограничения движения в Виннице с 4 по 27 июня будут действовать на перекрестке улицы Константина Василенко и Ляли Ратушной. Причина – реконструкция водопровода. Проезд и проход ограничат, но обещают, что одна полоса для транспорта будет доступна.

В горсовете отметили, что работы будут проводить таким образом, чтобы минимизировать неудобства. Еще одно ограничение движения в Виннице началось со 2 июня и продлится до конца месяца. Речь идет о частичном перекрытии на Соборной, а именно на отрезке между Театральной и Хлебной.

Коммунальщики взялись за ремонт дороги, в частности, за выравнивание трамвайного пути, который в некоторых местах создавал серьезные проблемы для транспорта.

Из-за этого изменены схемы проезда троллейбусов. Оборудованные автономным ходом остаются на своих маршрутах. Другие, в том числе номера 3, 9, 13 и 15, теперь курсируют по улицам Киевской и Нансена. Владельцам авто предлагают объезжать зону ремонта через Магистратскую.

В горсовете просят жителей отнестись с пониманием к изменениям и учитывать временные перекрытия при планировании ежедневных поездок.

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