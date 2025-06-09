Відбуватиметься роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області надає благодійний фонд "Посмішка ЮА" за підтримки ООН, повідомляє Politeka.net.

Організація розкрила важливі подробиці.

У період з 9 по 13 червня 2025 року включно відбуватиметься роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області.

Допомога буде надаватися у таких громадах:

Преображенська, Пологівський район : села Преображенка, Вільнянка, Микільське, Омельник;

Новомиколаївська, Запорізький район : села Зелене, Трудове, Підгірне, Веселий Гай, Новомиколаївка, Новоіванівка, Сторчове, Софіївка, Терсянка;

Комишуваська, Запорізький район;

Оріхівська, Пологівський регіон : місто Оріхів;

Біленьківська, Запорізький регіон : села Лисогірка, Мар’ївка;

Михайло-Лукашівська, Запорізький регіон: села Привільне, Максимівка, Антонівка, Андріанівка, Михайло-Лукашеве.

Інформацію щодо точного місця та часу видачі продуктових наборів можна знайти у соціальних мережах відповідних громад. Перелік офіційних сторінок громад доступний на сайті Запорізької обласної державної адміністрації за посиланням.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області надаються Всесвітньою продовольчою програмою ООН у партнерстві з благодійним фондом «Посмішка ЮА».

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