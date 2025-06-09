Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області надає благодійний фонд "Посмішка ЮА" за підтримки ООН, повідомляє Politeka.net.
Організація розкрила важливі подробиці.
У період з 9 по 13 червня 2025 року включно відбуватиметься роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області.
Допомога буде надаватися у таких громадах:
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Преображенська, Пологівський район: села Преображенка, Вільнянка, Микільське, Омельник;
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Новомиколаївська, Запорізький район: села Зелене, Трудове, Підгірне, Веселий Гай, Новомиколаївка, Новоіванівка, Сторчове, Софіївка, Терсянка;
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Комишуваська, Запорізький район;
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Оріхівська, Пологівський регіон: місто Оріхів;
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Біленьківська, Запорізький регіон: села Лисогірка, Мар’ївка;
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Михайло-Лукашівська, Запорізький регіон: села Привільне, Максимівка, Антонівка, Андріанівка, Михайло-Лукашеве.
Інформацію щодо точного місця та часу видачі продуктових наборів можна знайти у соціальних мережах відповідних громад. Перелік офіційних сторінок громад доступний на сайті Запорізької обласної державної адміністрації за посиланням.
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області надаються Всесвітньою продовольчою програмою ООН у партнерстві з благодійним фондом «Посмішка ЮА».
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