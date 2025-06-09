Будет раздаваться бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области предоставляет благотворительный фонд "Посмішка ЮА" при поддержке ООН, сообщает Politeka.net.

Организация раскрыла важные подробности.

В период с 9 по 13 июня 2025 года будет включаться раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области.

Помощь будет оказываться в таких общинах:

Преображенская, Пологовский район : села Преображенка, Вольнянка, Никольское, Омельник;

Новониколаевская, Запорожский район : села Зеленое, Трудовое, Подгорное, Веселый Гай, Новониколаевка, Новоивановка, Сторчево, Софиевка, Терсянка;

Камышевская, Запорожский район;

Ореховская, Пологовский регион : город Орехов;

Беленьковская громада : села Лысогорка, Марьевка;

Михайло-Лукашевская, Запорожский регион: села Привольное, Максимовка, Антоновка, Андриановка, Михайло-Лукашево.

Информацию о точном месте и времени выдачи продуктовых наборов можно найти в социальных сетях соответствующих общин. Список официальных страниц общин доступен на сайте Запорожской областной государственной администрации по ссылке.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области предоставляются Всемирной продовольственной программой ООН в партнерстве с благотворительным фондом «Посмішка ЮА».

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