Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области предоставляет благотворительный фонд "Посмішка ЮА" при поддержке ООН, сообщает Politeka.net.
Организация раскрыла важные подробности.
В период с 9 по 13 июня 2025 года будет включаться раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области.
Помощь будет оказываться в таких общинах:
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Преображенская, Пологовский район: села Преображенка, Вольнянка, Никольское, Омельник;
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Новониколаевская, Запорожский район: села Зеленое, Трудовое, Подгорное, Веселый Гай, Новониколаевка, Новоивановка, Сторчево, Софиевка, Терсянка;
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Камышевская, Запорожский район;
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Ореховская, Пологовский регион: город Орехов;
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Беленьковская громада: села Лысогорка, Марьевка;
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Михайло-Лукашевская, Запорожский регион: села Привольное, Максимовка, Антоновка, Андриановка, Михайло-Лукашево.
Информацию о точном месте и времени выдачи продуктовых наборов можно найти в социальных сетях соответствующих общин. Список официальных страниц общин доступен на сайте Запорожской областной государственной администрации по ссылке.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области предоставляются Всемирной продовольственной программой ООН в партнерстве с благотворительным фондом «Посмішка ЮА».
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