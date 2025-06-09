Обмеження руху в Чернівцях призведуть до зміну на кількох вулицях через масштабні інфраструктурні роботи , повідомляє Politeka.

Обмеження руху в Чернівцях охопили чотири локації, кожна з яких має свою технічну історію. Найдовше триватимуть роботи на провулку Богдана Хмельницького. Тут повністю закрили проїзд до 20 грудня 2025 року. Місто капітально ремонтує вулично-дорожню мережу.

Водіям радять оминати цю частину міста, щоб не опинитись у глухому куті серед техніки та огорож. На вулиці Садгірській теж нововведення. Там проводять заміну газових мереж. Через це до 17 червня перекритий проїзд на відрізку від будинку номер 15 до перехрестя з Костянтина Дзержика.

Наступна точка на карті ремонтів — вулиця Дмитра Лукіяновича. У районі будинку 82 з 9 по 23 червня працюватимуть газовики. Тут також очікується часткове перекриття. Точно такі ж дати і аналогічна причина на вулиці Перемоги біля будинку 13А.

У міській раді наголошують, що обмеження руху в Чернівцях є необхідними і проводяться згідно з графіком. Роботи будуть вестися у стислі строки. Проте, все залежить від погодних умов і технічних складнощів. На місцях встановлюють попереджувальні знаки, тож водіям варто звертати на них увагу.

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