Местных жителей предупредили о временных неудобствах из-за ограничения движения в Черновцах, так что рассказываем подробнее.

Ограничения движения в Черновцах приведут к смене на нескольких улицах из-за масштабных инфраструктурных работ , сообщает Politeka.

Ограничение движения в Черновцах охватило четыре локации, каждая из которых имеет свою техническую историю. Дольше всего будут продолжаться работы на переулке Богдана Хмельницкого. Здесь полностью закрыли проезд до 20 декабря 2025 года. Город капитально ремонтирует улично-дорожную сеть.

Водителям советуют обходить эту часть города, чтобы не оказаться в тупике среди техники и заборов. На улице Садгорской тоже новшество. Там производят замену газовых сетей. Поэтому до 17 июня перекрыт проезд на отрезке от дома номер 15 до перекрестка из Константина Дзержика.

Следующая точка на карте ремонтов – улица Дмитрия Лукияновича. В районе дома 82 с 9 по 23 июня будут работать газовики. Здесь также ожидается частичное перекрытие. Точно такие же даты и аналогичная причина на улице Победы у дома 13А.

В городском совете отмечают, что ограничения движения в Черновцах необходимы и проводятся согласно графику. Работы будут вестись в сжатые сроки. Однако все зависит от погодных условий и технических сложностей. На местах устанавливают предупредительные знаки, поэтому водителям следует обращать на них внимание.

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