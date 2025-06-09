Синоптики вже оприлюднили прогноз погди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє мешканцям змінну динаміку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті sinoptik.ua.

Умови змінюватимуться від ранкового дощу до денного сонця. У вівторок, 10 червня, день почнеться з дрібного дощу, але в другій половині опади припиняться. Температура вдень підніметься до +24°C, а вологість знизиться до 30%. Увечері знову очікується хмарність, а вітер сягатиме 4,4 м/с.

У середу, 11 червня, ранок буде ясним і теплим – до +25°C удень, без опадів. Однак ближче до обіду небо затягнеться хмарами. Атмосфера залишиться сухою, вітер слабкий, до 2 м/с. Тиск коливатиметься в межах 749–750 мм рт. ст., вологість знизиться до 22%.

А от у четвер, 12 червня, небо над Харковом більшу частину дня буде похмурим. Дощ йтиме вдень, але ввечері проясниться. Температура коливатиметься від +16°C вночі до +24°C удень. Вітер посилиться до 3,8 м/с, а ймовірність опадів становитиме понад 50%.

Прогноз погоди у Харкові доповнюють народні прикмети: якщо горобці метушливі — чекай доброго дня, а павуки активно плетуть павутину — погода зміниться. Синоптики радять українцям мати парасолю під рукою у четвер, а от середа обіцяє бути найкомфортнішим днем на цьому тижні.

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