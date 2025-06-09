Синоптики уже обнародовали прогноз в Харькове и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни обещает жителям изменяющуюся динамику, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua .

Условия будут изменяться от утреннего дождя до дневного солнца. Во вторник, 10 июня, день начнется с мелкого дождя, но во второй половине осадки прекратятся. Температура днем ​​поднимется до +24°C, а влажность снизится до 30%. Вечером снова ожидается облачность, а ветер будет достигать 4,4 м/с.

В среду, 11 июня, утро будет ясным и теплым – до +25°C днем, без осадков. Однако поближе к обеду небо затянется облаками. Атмосфера остается сухой, ветер слабый, до 2 м/с. Давление будет колебаться в пределах 749–750 мм рт. ст., влажность снизится до 22%.

А вот в четверг, 12 июня, небо над Харьковом большую часть дня будет пасмурным. Днем будет идти днем, но вечером прояснится. Температура будет колебаться от +16°C ночью до +24°C днем. Ветер усилится до 3,8 м/с, а вероятность осадков составит более 50%.

Прогноз погоды в Харькове дополняют народные приметы: если воробьи суетливы - жди хорошего дня, а пауки активно плетут паутину - погода изменится. Синоптики советуют украинцам иметь зонтик под рукой в ​​четверг, а среда обещает быть самым комфортным днем ​​на этой неделе.

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