В рамках проєкту Emmergency Appeal 24 волонтерами надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас, проте це відбувається не щоденно, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила прес-служба фонду.

В рамках проєкту Emmergency Appeal 24 волонтерами надаються продуктові набори і інші необхідні речі. Метою цього проєкту є забезпечення першочергових потреб людей, які постраждали внаслідок війни в Україні, а також сприяння їхньому відновленню у гідних умовах.

У зв’язку з загостренням гуманітарної ситуації в Харківській області, що зумовило примусову евакуацію з найбільш небезпечних територій, була налагоджена допомога для найбільш вразливих категорій населення.

У межах цієї благодійної програми надається підтримка у вигляді гуманітарної допомоги, зокрема:

засоби гігієни для різних категорій населення, включаючи дітей, чоловіків, жінок та осіб з інвалідністю;

безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові;

спальних мішків.

Крім того, проєктом передбачено функціонування транзитного пункту на території Харківської області для координації евакуаційних процесів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові та інша гуманітарна підтримка реалізується за сприяння Карітасу України та Caritas Internationalis.

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